ABD'nin New York şehrinde ezan sevinci yaşanıyor. New York Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda ezan sesi, kentteki camilerde hoparlör ile dışarıya verilmeye başlandı. Manhattan bölgesinin en büyük camilerinden "New York İslam Kültür Merkezi"nde de (ICCNY) cuma günü ilk kez açıktan ezan okundu.New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini duyurmuştu. Adams, çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda İslam'ın, Hıristiyanlık, Musevilik ve diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirtmişti. Adams, Müslüman liderlere hitaben, "Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız" sözlerine yer vermişti.New York'ta ezan sesi, cuma günleri 12.20 ile 13.30 saatleri arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde "makul bir seviyede" tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek. ABD medyasındaki birçok haberde ezanın sözleri okuyucularla paylaşıldı ve İslam inanışındaki önemine yer verildi.