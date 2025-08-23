New York’ta feci kaza: Tur otobüsü devrildi

UZMAN EKİP GÖNDERİLDİ

Yolcuların çoğunun Hint, Çinli ve Filipinli olduğunu dile getiren Ray, ön incelemede otobüste mekanik arızaya ya da sürücünün alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olduğuna dair bulguya rastlanmadığını ifade etti.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayı soruşturmak üzere New York'a uzman ekip gönderileceğini duyurdu.