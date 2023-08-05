New York’ta hediye arbedesi

ABD'nin ünlü sokakları bir internet fenomeninin çağrısı sonrasında savaş alanına döndü. New York'un Manhattan şehrinde hediye dağıtımı etkinliğine katılanlar ile polis arasında arbede yaşandı. Popüler YouTube yayıncısı Kai Cenat'ın çekilişle ücretsiz bazı hediyeleri fanlarına dağıtacağını duyurması üzerine Union Meydanı'nı dolduran binlerce genç arasında tartışmalar yaşandı. Çıkan taşkınlığı yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için New York Polisi (NYPD) ekipleri bölgeye girişi yasakladı. Union Square Parkı çevresinde toplanan 2 bin kişiye polis müdahale etti.İnternet üzerinden yayın yapan Twitch isimli içerik kanalındaki oyunlara katılabilme olanağı sunan oyun konsoluna sahip olmak isteyen kalabalık arasında bir süre sonra tartışma çıktı, bazıları ise polise saldırdı. Polis, olayların daha fazla büyümesini engellemek için Union Meydanı Parkı'nda, çoğu 14-15 yaşındaki gençlerden oluşan kişilerin parkı terk etmesini istedi.Kai Cenat isimli fenomen, 300 kişiye bedava Playstation 5 vereceğini söylemişti. Polisin uyarısını dinlemeyen bazı gençler ve Twitch yayıncısı Cenat gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarını 10 milyondan fazla kişinin izlediği Cenat'ın isyan başlatmakla suçlanabileceği ifade ediliyor. Söz konusu etkinlikte şans eseri kimse yaralanmazken bölgedeki trafik felç oldu.