New York’ta ICE görevlisinden orantısız güç! Şüpheliyi silahla vurarak yaraladı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Marble Hill bölgesinde bir New Yorklu, ICE çalışanı tarafından mahalle arasında vuruldu. ICE görevlileri, içinde 5 yaşındaki çocuğun da bulunduğu aracın etrafını sardı. Çocuğun fiziksel olarak zarar görmediğini düşünüyoruz. Bu, kabul edilemez ve son derece ciddi bir durum.

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIM"

Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim ve New York'ta ICE'ın görevine son vermesini isteyeceğim. ICE görevlileri, topluluklarımızı dehşete sürüklerken ben seyirci kalmayacağım" ifadelerini kullandı.

ICE birimlerinin bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yayımladı. ICE birimlerinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı ve hakkında daha önce suç kaydı bulunan kişiye 'hedefli operasyon' düzenlediği aktarılan açıklamada, "Gözaltı işlemi sırasında bir ICE çalışanı silahını kullandı ve yabancı uyruklu kişi yaralandı. Şüpheli hastanede tedavi görüyor ve bir çeteyle bağlantısı var" denildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör