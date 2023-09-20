New York’ta ‘Invest in Türkiye’ yankısı! Çalışmalar büyük dikkat çekti

Türkiye'nin 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatı, 2022'de 255 milyar dolar oldu. Ülkenin küresel ihracattan alınan pay yüzde 1'in üzerine çıktı. İhracat tutarı 1 milyar dolar ve üzerinde olan ürünlerin sayısı 2002'de 9 iken 2022'de 53'e ulaştı.

Ülkeye uluslararası doğrudan yatırım girişi, 1980-2002 yılları arasında 15 milyar dolar seviyesindeyken, bu rakam 2003-2023 yılları arasında 256 milyar doları geçti.

2002'ye kadar yüzde 0,2 olan Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı pay, bugün yüzde 1'in üzerine çıktı. Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı son 20 yılda 10 kattan fazla artış göstererek 6 binden 80 bine yükseldi.