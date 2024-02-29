New York’ta kesintisiz Gazze eylemi! 24 saat sürecek

Filistinlilere destek konuşması yapan New Yorklu kadın Haham Abby Stein de "Bir Yahudi, Haham ve İsrail vatandaşı olarak buradayım çünkü Yahudi olarak insanları öldürmemek ve her insanın ilahi olanın bir parçası olduğunu anlamak, benim için önemli bir dini ve kültürel inançtır." diye konuştu.