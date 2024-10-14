New York’ta Kıbrıs için kritik temas! Tatar, ABD’ye gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulides'le, bu akşam New York'ta gayriresmî bir akşam yemeğinde buluşacak. Görüşmenin herhangi bir gündemi olmayacak ve iki lider sosyal ortamda karşılıklı görüş alış verişinde bulunacak.

ŞARTLAR YERİNE GELMEDEN RESMİ SÜREÇ BAŞLAMAZ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, konuya ilişkin Hristodulidis ile bir araya gelecekleri yemeğin hiçbir ajandası olmayan 3'lü formatta yapılacağını söyledi. Tatar, Rum tarafının, Kıbrıs'taki iki kesim arasında 2017'de Crans-Montana'da yarım kalan görüşmelerin kaldığı yerden devam etme arzusunda olduğunu, Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının kabul edilmeden, açık ve net olan şartların yerine getirilmeden resmi görüşme sürecinin asla başlamayacağını vurguladı.

ÇAĞDIŞI AMBARGOLAR KALDIRILMALI

Tatar, "Rumlar ile görüşmeler konusunda bizim şartlarımız açık ve net. Egemenliğimiz tatmin edildiği zaman görüşme sürecine başlanabilir. Egemen eşitliğimizin tescil edilmesi gerekir. Yemekte egemenliğimizin tatmini anlamında, KKTC'ye doğrudan uçuşlar ve ticaretin başlaması, haksız yere; ticaret, spor, müzik ve devletler arası görüşmeler konusunda uygulanan çağ dışı ambargo, izolasyon ve engellemelerin kaldırılması gerektiğini muhataplarıma anlatacağım" açıklamasında bulundu.