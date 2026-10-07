New York’ta kızamık alarmı! ‘Acil durum’ ilan edildi

New York Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Hochul, eyalette ve komşu eyaletlerin özellikle kırsal bölgelerinde kızamık vakalarının arttığını belirtti.

Bu nedenle Hochul, salgınla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla acil durum ilan eden kararnameyi imzaladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Karara göre kızamık aşısı uygulayabilecek sağlık çalışanlarının kapsamı genişletildi. Paramedikler, ileri düzey acil sağlık hizmeti çalışanları, eczacılar ve ebeler de kızamık aşısı yapabilecek sağlık çalışanları arasına dahil edildi.

Hemşirelere de doktorların yanı sıra kızamık testi isteme yetkisi verildi.

Eyalet verilerine göre, 3 Ekim itibarıyla New York kentinde 7, kentin dışındaki bölgelerde ise 101 olmak üzere eyalet genelinde toplam 108 kızamık vakası doğrulandı.

Ulusal basındaki haberlere göre bu, vakaların 2025'te artmaya başlamasından bu yana bir ABD eyaletinde bu kapsamda alınan ilk karar oldu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör