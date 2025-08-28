New York’ta kritik temas: Ukrayna ve ABD heyetleri bir araya gelecek

Ukrayna basınındaki haberlere göre Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayımladığı videolu açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un hafta boyunca Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu belirtti.