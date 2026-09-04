New York'ta öğrencilere yapay zekâ yasaklandı
ABD'nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka kullanmasını geçici olarak yasakladı. Yeni eğitim yılı kararları kapsamında yardımcı sohbet robotlarının kullanımı tamamen durdurulurken, ekran sürelerine de kısıtlama getirildi. Düzenlemeye göre, ekran süresi ilkokulda 30, ortaokulda 45 dakika ile sınırlandırıldı. Ülkede sosyal medya ve telefon bağımlılığına karşı en kapsamlı teknoloji kısıtlaması olarak öne çıkan bu adımın amacı öğrencilerin sorgulama yetisini korumak olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan, okullarda telefon kullanımı da yasaklanmıştı.
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