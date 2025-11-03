New York’ta tarihi seçim: Gözler Müslüman adayda

ABD'ninen büyük kenti New York'ta yarın yapılacak tarihi bir belediye başkanlığı seçimi heyecanı yaşanıyor. Seçim yarışının en dikkat çeken ismi 34 yaşındaki Müslüman aday Zohran Mamdani. Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alan ve seçilmesi halinde eyaletin ilk Müslüman belediye başkanı olacak Mamdani, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine yönelik sert eleştirileriyle öne çıkıyor. Seçimlerde, ön seçimi birinci sırada tamamlayarak Demokratların adayı olan Mamdani, en çok ikinci oyu alan bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ile yarışıyor. Hint kökenli Müslüman bir ailede doğan Mamdani'nin adaylığı ülkede tartışma konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'ye karşı olan isimlerin başında geliyor. Trump, seçimleri kazanması halinde New York'a bütçe vermeyeceğini ve şehre ulusal muhafız askerlerini gönderebileceğini dile getirmişti.