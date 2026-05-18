New York’ta ‘Türk Günü’ coşkusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü Yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunun düzenlediği geleneksel yürüyüş, New York'ta Türk-Amerikan toplumunun binlerce üyesini bir araya getirdi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu. ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonrasında gelenekselleşen yürüyüş ve sonrasındaki festivale, ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bazı bürokratlar, Türkiye'den gelen sanatçılar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Etkinliğe Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım oldu. İzleyiciler kaldırımlara sıralandı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ: TÜRKİYE'NİN ELÇİLERİSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Günü Yürüyüşü"ne video mesaj gönderdi. Türkiye'deki 86 milyonun selamlarını ileten Erdoğan mesajında, "Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi.