New York’ta Türk Günü heyecanı
ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde bugün yapılacak 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesi bayrak çekme töreni düzenlendi. Wall Street Bowling Green Park'taki törene, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, diplomatik misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.
Törende Türk bayrağı büyük coşkuyla göndere çekildi. Mehteran takımının gösterisi de büyük alkış aldı. Etkinlikler kapsamında Madison Square Park'ta Türk müziğinin sevilen isimleri de sahne alacak.