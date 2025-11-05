New York’taki seçim küresel gündem oldu

ABD'nin New York kentinde dün kritik bir belediye başkanlığı seçimi yapıldı. Seçim, uzun süredir Müslüman aday Zohran Mamdani'nin ismi üzerinde tartışılıyordu. Anketlerde önde olan Demokrat aday Mamdani'nin New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dünya basınının yakından takip ettiği Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerinin de hedefinde. Seçim öncesi Trump, Mamdani'nin seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" uyarısında bulundu.