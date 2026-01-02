New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

The New York Times'ın haberine göre Mamdani, imzaladığı kararnameyle, Eric Adams'ın Eylül 2024'ten bu yana yürürlüğe koyduğu tüm kararnameleri geçersiz saydı. İptal edilen düzenlemeler arasında, İsrail'e destek amacıyla çıkarılan kararların da yer aldığı belirtildi.

BOYKOT YASAĞI KALDIRILDI

Geçersiz kılınan kararnamelerden biri, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini ya da İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklayan düzenlemeyi kapsıyordu. Bu karar, Adams tarafından geçtiğimiz ay imzalanmıştı.

Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı bir diğer kararname ise Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyordu.