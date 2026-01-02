New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti
New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından selefi Eric Adams dönemine ait bazı kararnameleri iptal etti.
The New York Times'ın haberine göre Mamdani, imzaladığı kararnameyle, Eric Adams'ın Eylül 2024'ten bu yana yürürlüğe koyduğu tüm kararnameleri geçersiz saydı. İptal edilen düzenlemeler arasında, İsrail'e destek amacıyla çıkarılan kararların da yer aldığı belirtildi.
BOYKOT YASAĞI KALDIRILDI
Geçersiz kılınan kararnamelerden biri, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini ya da İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklayan düzenlemeyi kapsıyordu. Bu karar, Adams tarafından geçtiğimiz ay imzalanmıştı.
Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı bir diğer kararname ise Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyordu.
NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI
Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" olmuştu.
CBS News kanalının verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olduğu vurgulanmıştı.
Mamdani, dün halka açık alanda binlerce New Yorklunun katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.