Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa’ya kapattılar

Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi. Nijer hava sahası 6 Ağustos'ta tüm ticari ve sivil uçuşlara kapatılmış, 4 Eylül'de tekrar açılmıştı. Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan en önemli havayolu şirketlerinden Air France, Nijer'in başkenti Niamey'e haftada 4 gün sefer düzenliyordu.

FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.