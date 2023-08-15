Nijer’de cunta yönetiminin iddialarına bu sözlerle karşı çıktılar

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de cunta yönetiminin Devlet Başkanı Muhammed Bazum'a yönelik 'vatana ihanet' suçlamalarında bulunmasını kınadı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, "ECOWAS, Devlet Başkanı Muhammed Bazum'a karşı vatana ihanet suçlamasında bulunulmaya çalışıldığını şaşkınlıkla öğrenmiştir. ECOWAS, bir başka provokasyon biçimini temsil ettiği ve Nijer'deki askeri makamların anayasal düzeni barışçıl yollarla yeniden tesis etme yönünde daha önce bildirilen istekliliğiyle çeliştiği için bu hareketi kınamaktadır" denildi.