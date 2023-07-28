Nijer’de darbeciler hükümet kurdu

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Afrika'da 2020'den beri Mali, Gine, Burkina Faso ve Çad'da yaşanan askeri darbelere bir yenisi Nijer'de eklendi. Siyasi istikrarsızlık kıta dışı aktörlerin bölgeye müdahalesini kolaylaştırırken ABD, Fransa, Rusya ve Çin gibi ülkelerin ekonomi alanındaki rekabeti siyaset ve askeri alana taşındı.