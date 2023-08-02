Nijer’de gergin bekleyiş: Yabancılar ayrıldı

BATI Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından ülkedeki yabancıların tahliyesi devam ediyor. İtalyan, İspanyol, Fransız ve Japon vatandaşları ayrıldı. Darbenin ardından Nijer'de eski sömürgeci güç Fransa'ya karşı eylemler düzenlenmişti. Batı Afrika ülkelerinin oluşturduğu Ecowas bloğu, Njier'e seçilmiş lider Muhammed Bazum'un bir hafta içinde göreve geri dönmesi için ültimatom yayınlamıştı. Burkina Faso ve Mali ise Nijer'e olası bir askeri müdahaleyi kendilerine de yönelik savaş ilanı göreceklerini açıklamıştı.