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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Nijer’de gergin bekleyiş: Yabancılar ayrıldı

Nijer’de gergin bekleyiş: Yabancılar ayrıldı
BATI Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından ülkedeki yabancıların tahliyesi devam ediyor. İtalyan, İspanyol, Fransız ve Japon vatandaşları ayrıldı. Darbenin ardından Nijer'de eski sömürgeci güç Fransa'ya karşı eylemler düzenlenmişti. Batı Afrika ülkelerinin oluşturduğu Ecowas bloğu, Njier'e seçilmiş lider Muhammed Bazum'un bir hafta içinde göreve geri dönmesi için ültimatom yayınlamıştı. Burkina Faso ve Mali ise Nijer'e olası bir askeri müdahaleyi kendilerine de yönelik savaş ilanı göreceklerini açıklamıştı.
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Nijer’de gergin bekleyiş: Yabancılar ayrıldı
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