Nijer’de sular durulmuyor! Askeri cuntadan flaş açıklama

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u "vatana ihanetten" yargılamak istediğini duyurdu. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane tarafından okunan bildiride, Bazum'un "vatana ihanet" ve "ülke güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla yargılanmasının istendiği kaydedildi.

Bildiride, "Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır." ifadesi kullanıldı. Bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin "geçiş hükümeti" hakkında yalan haberler yaydığına dikkati çekilen bildiride, bu durumun şiddetle kınandığı vurgulandı.