Nijer'de yoğun silah sesleri duyuldu! Cumhurbaşkanlığı sarayı ve havalimanı hedef alındı
Nijer'in başkenti Niamey'de Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, Base 101 askeri üssü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde sabah saatlerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı olaylarda bazı saldırganların etkisiz hale getirildiği, bazılarının ise kaçtığı öne sürülürken, saldırıyı düzenleyenlerin kimliği ve olayın nedeni hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde yoğun silah sesleri duyuldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, sabahın erken saatlerinde başkentin çeşitli noktalarında yoğun silah sesleri duyuldu ve patlamalar meydana geldi.
DİORİ HAMANİ ULUSLARARASI HAVALİMANI HEDEF ALINDI
Saldırganların Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıkları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güvenlik çemberini aşmaya çalıştıkları bildirildi.
Havalimanı bünyesindeki Base 101 askeri üssünün de hedef alındığı saldırının ardından güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü yeniden sağladığı ve operasyon başlatıldığı belirtildi.
BAZI SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonlarda bazı saldırganların etkisiz hale getirildiği, bazılarının kaçtığı öne sürüldü.
Saldırıyı düzenleyenlerin kimliğine ilişkin henüz teyit edilmiş bilgi paylaşılmadı, Nijer hükümetinden de olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, 2026'da daha önce de iki kez saldırıya uğramıştı. Ocak ayında havalimanı ve çevresindeki askeri üs, hazirandaki saldırıda da havalimanı ile Base 101 askeri üssü hedef alınmıştı.