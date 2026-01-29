Nijer’in başkenti Niamey’de patlama!

Nijer'in başkenti Niamey'de, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında silah sesleri ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.

UÇAK BURKİNA FASO'YA YÖNLENDİRİLDİ

Sebebi henüz netleşmeyen patlamalar nedeniyle Cezayir'den Niamey'e gitmekte olan bir yolcu uçağı, güvenlik gerekçesiyle Burkina Faso'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İDDİASI

Yerel kaynaklar, durumun kısa sürede kontrol altına alındığını bildirirken, hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlk değerlendirmelere göre patlamaların, havalimanında konuşlu hava savunma sisteminin muhtemel bir insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı devreye girmesi sonucu yaşandığı tahmin ediliyor.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan havalimanı, önemli bir hava üssüne ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik askeri bir merkez konumunda yer alıyor.

Havalimanında, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı'nın terörle mücadele amacıyla kurduğu ortak askeri gücün karargahı da bulunuyor.

Dünyanın en önemli uranyum üreticilerinden Nijer'in ihraç edeceği uranyum da havalimanında depolanıyor.