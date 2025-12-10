Nijerya eski Adalet Bakanı "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Malami'nin yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

GÖZALTINDA TUTULUYOR

EFCC yetkilisinin yaptığı açıklamada, Malami'nin kefalet şartlarını yerine getirememesi üzerine gözaltında tutulduğunu belirtirken, Malami'nin kendisine yöneltilen kara para aklama, terör finansmanı ve yurt dışından getirilen "çalınan paraların" akıbetine ilişkin suçlamalar kapsamında sorgulanmaya devam ettiği ifade edildi.

Yetkili, "Daha önce kefalet verilmişti ancak koşulları yerine getiremedi. Soruşturmamız çok yönlü şekilde sürüyor." dedi.

Hakkında 18 farklı suçlamaya ilişkin inceleme yürütülen Malami'nin, soruşturma kapsamında her gün ifade vermek üzere kuruma çağrıldığı ifade edildi.

"İDDİALAR UYDURMA"

Öte yandan tüm suçlamaları reddeden Malami, iddiaların "uydurma" olduğunu savundu.

Görevde olduğu dönemde terör finansmanı ve kara para aklamasıyla mücadeleye yönelik hukuki altyapının güçlendirilmesi için çalıştığını belirten Malami, "Görev sürem boyunca sergilediğim kamu hizmeti sicili, hakkımdaki iddialarla çelişmektedir." ifadesini kullandı.