Nijerya kana bulandı: 170 kişi katledildi
Nijerya’da dehşete düşüren bir olay gerçekleşti. Silahlı grupların düzenlediği kanlı saldırıda 170 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'nın Kwara eyaletinin Woro ve Nuku bölgelerinde silahlı gruplar kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.
Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, ölü sayısının 170'e çıktığını söyledi.
Ahmed, "Elimdeki bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükseldi. Bu nedenle halkımız hala çalılıklarda daha fazla ceset arıyor. 35 kadın kaçırıldı. Hayatta kalanlar da çalılıklara sığınıyor." dedi.
ORDU BÖLGEYE KONUŞLANDIRILACAK
Kwara Valisi Abdulrahman Abdulrazaq da "Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, faillere karşı 'Savannah Shield Operasyonu' kapsamında bir ordu taburunun derhal konuşlandırılmasını onayladı." açıklamasında bulundu.
Kwara Merkez Senatörü Saliu Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun dün gece eyaletin Woro ve Nuku bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
NİJERYA'NIN TERÖR SORUNU
Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.