Nijerya kana bulandı: 170 kişi katledildi

Nijerya'nın Kwara eyaletinin Woro ve Nuku bölgelerinde silahlı gruplar kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.

Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, ölü sayısının 170'e çıktığını söyledi.

Ahmed, "Elimdeki bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükseldi. Bu nedenle halkımız hala çalılıklarda daha fazla ceset arıyor. 35 kadın kaçırıldı. Hayatta kalanlar da çalılıklara sığınıyor." dedi.