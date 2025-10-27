Nijerya ordusu ile silahlı çeteler arasında çatışma: 80 ölü
Nijerya ordusu, silahlı çetelere operasyon düzenledi. Ülkenin Kebbi eyaletinde yaşanan çatışmalarda 80 çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Kebbi Valiliğinin İletişim ve Strateji Özel Danışmanı Abdullahi Idris Zuru, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Zamfara eyaletinin sınırından Kebbi eyaletine sızmaya çalışan çete üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti.
Zuru, operasyonda 80 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını ifade etti.
Operasyonda, silahlı çete üyesinin rehin aldığı 2 sivilin de kurtarıldığını aktaran Zuru, silahlı çete üyelerine ait onlarca motosiklet, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.
Ülkede, motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kebbi de dahil bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
ÜLKE TERÖR SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYA
Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkenin kuzeybatısı, son yıllarda silahlı grupların artan saldırılarının odağı haline geldi.