Nijerya ordusu ile silahlı çeteler arasında çatışma: 80 ölü

Kebbi Valiliğinin İletişim ve Strateji Özel Danışmanı Abdullahi Idris Zuru, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Zamfara eyaletinin sınırından Kebbi eyaletine sızmaya çalışan çete üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Zuru, operasyonda 80 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını ifade etti.

Operasyonda, silahlı çete üyesinin rehin aldığı 2 sivilin de kurtarıldığını aktaran Zuru, silahlı çete üyelerine ait onlarca motosiklet, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Ülkede, motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kebbi de dahil bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.