Nijerya’da 25 katlı binada yangın faciası: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Lagos Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, binada hasarın büyük olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Açıklamada, müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve olaya ilişkin incelemenin başlatıldığı ifade edildi.