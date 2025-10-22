Nijerya’da akaryakıt tankeri havaya uçtu: 35 kişi can verdi

Nijerya Federal Yol Güvenliği Kurumu (FRSC), ülkenin kuzeyinde meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kazanın Nijer eyaletine bağlı Katcha bölgesinde yaşandığını bildiren yetkililer, tankerin yoldan çıkarak devrildiğini, ardından benzin sızıntısı nedeniyle alev aldığını belirtti.

Patlama sırasında yaşamını yitirenlerin bir kısmının, tankerin yan yatmasının ardından yakıttan almak için bölgeye yaklaşan kişiler olduğu kaydedildi.

Yaralıların hastanelere sevk edildiği ve bazılarında ağır yanıklar oluştuğu aktarıldı.