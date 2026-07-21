Nijerya’da Ansaru terör örgütünün elebaşlarına verilen ceza belli oldu

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede görülen davada, Hakim Emeka Nwite, Devlet Güvenlik Servisi (DSS) tarafından federal hükümet adına açılan davada yargılanan Abubakar Abba (Ebu Barra) ile Mahmud Usman'ı haklarındaki suçlamaları kabul etmelerinin ardından suçlu buldu.

20'ŞER YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hakim Nwite, 2 terör elebaşını ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, diğer suçlamaların her biri için de 20'şer yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar hakkında terör örgütü üyeliği, terörün finansmanı, fidye amacıyla adam kaçırma, yasa dışı madencilik, el yapımı patlayıcı (EYP) üretimi ve diğer terör bağlantılı suçlamalar yöneltilmişti.

DSS, Abba ile Usman'ın Ansaru örgütünde komutan olarak görev yaptıklarını, terör saldırılarının planlanmasında rol aldıklarını ve Sahel ile Mağrip bölgelerindeki aşırılık yanlısı gruplarla operasyonel bağlantılarını sürdürdüklerini belirtti.

Terör örgütü elebaşları Abba ve Usman, Mayıs-Temmuz 2025 döneminde istihbarata dayalı ayrı operasyonlarla yakalanmıştı.

Nijerya'da Boko Haram'dan ayrılan bir grup tarafından Ocak 2012'de kurulan Ansaru, El Kaide bağlantılı silahlı örgütlerden biri olarak biliniyor.

Örgüt, Nijerya'da asker ve sivilleri hedef alan çok sayıda saldırının yanı sıra fidye amacıyla kaçırma eylemleriyle de suçlanıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör