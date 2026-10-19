Nijerya’da askeri araca ölümcül tuzak: 8 ölü
Nijerya’nın Borno eyaletinde düzenlenen saldırıda asker taşıyan araç mayına çarptı. Patlamanın ardından bölgede 8 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı
Nijerya basınındaki haberlere göre, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın Borno eyaletine bağlı Kinuba köyünde döşediği mayın, asker taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.
Patlamada 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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