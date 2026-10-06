Nijerya’da askeri uçak faciası: 32 ölü!
Nijerya’da Benin City’den Lagos’a giden Hava Kuvvetlerine ait ATR-42 tipi uçak, Ondo eyaletinde düştü. Uçaktaki 25 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmazken, Cumhurbaşkanı Bola Tinubu kazayla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.
Nijerya'da meydana gelen uçak kazasında can kaybı sayısı belli oldu. Daha önce askeri helikopter olarak belirtilen hava aracının ATR-42 tipi uçak olduğu aktarıldı.
Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarında düşen uçakta bulunan 25'i yolcu, 7'si mürettebat olmak üzere toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Uçağın Benin City'den Lagos'a gittiği ifade edildi.
NİJERYA CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu, uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığını doğrulayarak, "derin üzüntü" duyduğunu ifade etti.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Tinubu, "Hava Kuvvetleri Komutanı bana bilgi verdi ve kazanın nedeninin belirlenmesi ve gelecekte benzer olayların yaşanmasının önlenmesi amacıyla Nijerya Hava Kuvvetleri'ne derhal kapsamlı bir soruşturma başlatma talimatı verdim" dedi.
Havacılık Bakanı Festus Keyamo ise, Hava Kuvvetlerine ait ATR-42 tipi uçağın pazartesi günü Benin City'den Lagos'a rutin bir görev için hareket ettiğini ve hava trafik kontrolörlerinin TSİ 11.13'te uçakla irtibatı kaybettiğini söyledi.
Kaza, Nijerya'da son yıllarda meydana gelen en ölümcül hava kazalarından biri oldu. Uçağın enkazı kıyıdaki Igbokoda kenti yakınlarında bulundu.
3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Tinubu, kazada hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Tinubu, ülke genelindeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Nijerya'nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.