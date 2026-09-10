Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketen çok sayıda kişi zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Söz konusu içeceği tüketen 24 kişi ise hayatını kaybetti.

İÇECEKLERİN SATIŞINI VE TÜKETİMİ GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI

Bölge yetkilileri, olayın nedeninin henüz netlik kazanmaması nedeniyle önlem amacıyla kentlerde yerel olarak üretilen bu tür içeceklerin satışını ve tüketimini geçici olarak yasakladı.

Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ve bölgedeki sağlık yetkilileriyle iş birliği içinde çalışıldığını belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör