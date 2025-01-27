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Giriş Tarihi: 27.1.2025 05:43

Nijerya'da Boko Haram operasyonu: 70 terörist öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 3 örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 70 terörist öldürüldü. Operasyonlarda 22 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi

AA
Nijerya’da Boko Haram operasyonu: 70 terörist öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 16-25 Ocak'ta Borno eyaletine bağlı Tumbuktu bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 3 örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, operasyonlarda 22 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Nijerya'da Boko Haram operasyonu: 70 terörist öldürüldü
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