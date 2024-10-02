Nijerya’da Boko Haram’ın rehin aldığı 38 sivil kurtarıldı

Çok Uluslu Ortak Görev Gücünün (MNJTF) Çad Askeri Enformasyon Şefi Olaniyi Osoba, gazetecilere yaptığı açıklamada, MNJTF birliklerinin Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Kukawa bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Osoba, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 24'ü çocuk 38 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda aralarında örgütün elebaşlarının da bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Osoba, ayrıca teröristlere lojistik destek sağlayan 3 kişinin yakalandığını aktardı.

Bu arada, rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.