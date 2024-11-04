Nijerya’da büyük operasyon: Birçok terörist ve çete üyesi öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütleri ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 187 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Buba, 262 teröristin ve çete üyesinin ise yakalandığını söyledi.

Buba, operasyonlarda fidye için rehin alınan 147 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ordunun, Nijerya'ya istikrar ve güvenlik getirme çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Buba, "Teröristlere ya teslim olmaları ya da operasyon alanında etkisiz hale getirilmeleri dışında bir seçenek sunulmuyor." dedi.