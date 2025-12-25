Nijerya’da cami bombayla hedef alındı: Ölü ve yaralılar var

Gambarou bölgesindeki merkez camide akşam namazı için toplanan cemaatin hedef alındığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, yerel basına yaptığı açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Saldırıyı şu ana kadar herhangi bir grubun üstlenmediği bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ BOKO HARAM BÖLGEDE ETKİN

Bölgede terör örgütü Boko Haram benzer saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.