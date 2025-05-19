Nijerya’da çiftçilere kanlı baskın: Tarlaya giderken öldürüldüler
Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı bir grup tarlaya giden çiftçilere saldırdı. Vahşi olayda 15 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Kebbi eyaletine bağlı Danko Wasagu bölgesinde tarlaya giden çiftçiler, Lakurawa silahlı grubunun saldırısına uğradı.
Saldırıda 15 çiftçi yaşamını yitirdi, 3 çiftçi yaralandı.
Kebbi Eyaleti Vali Yardımcısı Umar Tafida, saldırı bölgesini ziyaret etti ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.
Tafida, eyalet hükümetinin, çiftçilerin tarım arazilerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak için gerekli adımları atacağını söyledi.
OCAK AYINDA TERÖRİST GRUP OLARAK TANIMLANDI
Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.