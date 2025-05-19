Nijerya’da çiftçilere kanlı baskın: Tarlaya giderken öldürüldüler

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Kebbi eyaletine bağlı Danko Wasagu bölgesinde tarlaya giden çiftçiler, Lakurawa silahlı grubunun saldırısına uğradı.

Saldırıda 15 çiftçi yaşamını yitirdi, 3 çiftçi yaralandı.

Kebbi Eyaleti Vali Yardımcısı Umar Tafida, saldırı bölgesini ziyaret etti ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Tafida, eyalet hükümetinin, çiftçilerin tarım arazilerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak için gerekli adımları atacağını söyledi.