Nijerya’da difteri salgını yayılıyor: 31 ölü

Plateau Sağlık Komiseri Nicholas Baamlong, yaptığı açıklamada, difteri salgınının eyaletin 10 bölgesine yayıldığını belirtti.

Söz konusu bölgelerde 469 difteri vakası kaydedildiğini aktaran Baamlong, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini ifade etti.

Baamlong, yılın başlarında münferit vakaların görülmesinin ardından salgının ağustosta önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyledi.

Baamlong, yetkililerin aktif vaka tespit çalışmalarını, temaslı takibini, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri ve aşılama kampanyalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Plateau eyaletinde difteri vakalarının yayılması üzerine 7 Eylül'den itibaren tüm ilkokul ve ortaokulların kapatılmasına karar verilmişti.

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kaydedilirken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri aşılama kampanyaları düzenliyor.

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.