Nijerya’da düğünden dönen 53 kadın kaçırıldı

Kano Eyaleti İç Güvenlik Komiseri Nasiru Muaz, AA muhabirine, eyaletin Sabuwa bölgesindeki Damari köyünde düğünden dönen kişilerin silahı saldırıya uğradıklarını belirtti.
Muaz, saldırıda bu kişiler arasındaki 53 kadının kaçırıldığını kaydetti.
Kano Polis Sözcüsü Abubakar Aliyu, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası, idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.