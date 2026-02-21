Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, Zamfara eyaleti milletvekili Hamisu Faru, Tungan Dutse kasabasına bağlı bir köye gelen motosikletli silahlı çete üyelerinin saldırı düzenlediğini belirtti.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KADIN VE ÇOCUKLAR KAÇIRILDI

Faru, saldırıda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kaçırıldığını belirtti.

Saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığına dikkati çeken Faru, bölge halkının korkudan uyuyamadığını söyledi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.