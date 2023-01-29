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Giriş Tarihi: 29.1.2023 22:31

Nijerya'da facia! Yolcu otobüsünün üzerine konteyner devrildi: 9 ölü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yolcu otobüsünün üzerine konteynerin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Nijerya’da facia! Yolcu otobüsünün üzerine konteyner devrildi: 9 ölü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde yer alan Ojuelegba bölgesinde duraktan yolcu alan otobüsün üzerine konteyner devrildi. Ojuelegba Köprüsü'nde meydana gelen kazada, 9 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı (LASEMA) Genel Müdürü Olufemi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, konteyneri taşıyan kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiğini ve konteynerin otobüsün üzerine düştüğünü belirterek, hayatını kaybedenlerin 4 erkek, 3 kadın, 2 çocuk olduğunu ifade etti.

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Nijerya'da facia! Yolcu otobüsünün üzerine konteyner devrildi: 9 ölü
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