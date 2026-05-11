Nijerya’da feci kaza: Yolcu minibüsü köprüde devrildi! 11 ölü
Nijerya’nın Ogun eyaletinde bulunan bir köprüde yolcu minibüsü devrildi. Kaza nedeniyle 11 kişi can verdi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ogun Eyaleti Müdürü Oludare Ogunjobi, yolcu minibüsünün Abeokuta-Lagos kara yolundaki Eruku Köprüsü'nde devrildiğini bildirdi.
Ogunjobi, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ogunjobi, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
