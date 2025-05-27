Nijerya’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı
Nijerya'da bir yolcu otobüsünün hız yapması felaketi beraberinde getirdi. Yaşanan kaza nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, yaptığı açıklamada, Lokoja-Obajana kara yolunda hız yapan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.
Tsukwam, kazada aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.