Nijerya’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Nijerya'da bir yolcu otobüsünün hız yapması felaketi beraberinde getirdi. Yaşanan kaza nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı
AA

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, yaptığı açıklamada, Lokoja-Obajana kara yolunda hız yapan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

Tsukwam, kazada aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.