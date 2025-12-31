Nijerya’da feci zincirleme kaza: 17 ölü
Nijerya’da korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay nedeniyle 17 kişi can verdi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Jigawa Eyaleti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyaletin Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda kamyon ile karşı gelen 3 aracın çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, 17 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.