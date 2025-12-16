Nijerya’da fidye için 18 kişi kaçırıldı

Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Eno İkoedem, Benin-Akure kara yolunda yaşanan olayın hemen ardından güvenlik birimlerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Yapılan operasyonlar sonucu 11 yolcunun kurtarıldığı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaçırılan diğer yolcuların bulunması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden İkoedem, polis ekiplerinin ordu, yerel güvenlik güçleri ve avcılarla iş birliği içinde hareket ettiğini vurguladı.

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Edo eyaletinde Benin-Akure kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsüne dün baskın düzenleyerek 18 yolcuyu kaçırmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.