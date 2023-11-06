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Giriş Tarihi: 6.11.2023 02:12

Nijerya'da hava operasyonlarında 160 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde düzenlenen hava operasyonlarında 160 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA
Nijerya’da hava operasyonlarında 160 Boko Haram üyesi öldürüldü

Çad Gölü bölgesinde isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Mandara ve Yobe eyaletine bağlı Kumadugu bölgelerinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Makama, operasyonlarda 160 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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Nijerya'da hava operasyonlarında 160 Boko Haram üyesi öldürüldü
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