Nijerya’da havacılık sendikaları grev başlattı: İç hat uçuşları durduruldu

Ulusal Hava Taşımacılığı Çalışanları Sendikası (NUATE), Hava Taşımacılığı Hizmetleri Kıdemli Personel Birliği (ATSSSAN) ve Ulusal Uçak Pilotları ve Mühendisleri Birliğinin (NAAPE) öncülüğünde başlatılan greve Nijerya İşçi Kongresi (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC) de destek verdi.

Sendikalar, bazı hava yolu şirketlerini çalışanlarının sendikalara katılmasını engellemekle ve yolculardan tahsil edilen yüzde 5'lik Bilet Satış Ücretini (TSC) ilgili havacılık kurumlarına aktarmamakla suçladı.

SENDİKA ÜYELERİ, TESİSLERİN GİRİŞLERİNİ KAPATTI

Sendika üyeleri, Lagos'taki Murtala Muhammed Havalimanı ile Abuja'daki Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havalimanı'nda şirketin tesislerinin girişlerini kapattı.

Grevden ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden Air Peace'in seferleri de etkilendi.

PLANLANAN UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

Air Peace tarafından yapılan açıklamada, grev nedeniyle Lagos ve Abuja'daki terminallere girişlerin engellendiği ve planlanan uçuşların gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan aksaklık nedeniyle yolculardan özür dilenerek, "kontrol dışındaki koşullar" nedeniyle yüzlerce yolcunun mağdur olduğu bildirildi.

Sendikalar, hava yolu çalışanlarının herhangi bir baskı, tehdit veya ayrımcılığa maruz kalmadan istedikleri sendikaya üye olabilmelerini ve biriken TSC gelirlerinin derhal ilgili kurumlara aktarılmasını talep ediyor.

Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi (NCAA), grevden ve yolcular ile diğer paydaşlar üzerindeki etkisinden haberdar olduğunu açıkladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör