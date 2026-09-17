Nijerya'da iki sürat teknesi çarpıştı: 8 ölü
Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki sürat teknesinin çarpışması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayda çok sayıda kişinin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Cross River Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Eitokpah Akata, yaptığı açıklamada, eyaletin Bakassi bölgesindeki nehirde iki sürat teknesinin çarpıştığını belirtti.
Akata, çarpışmanın ardından batan teknelerde bulunan 8 kişinin öldüğünü kaydetti.
Olayda çok sayıda kişinin de kaybolduğunu aktaran Akata, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyetini yasaklamıştı.
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