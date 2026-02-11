Nijerya’da ISWAP’a darbe: 16 terörist öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 5 Şubat'ta Borno eyaletine bağlı Auno bölgesinde ISWAP terör örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI KAÇTI

Yetkililerin açıklamasına göre, operasyonda 16 ISWAP üyesi öldürüldü. Çok sayıda teröristin ise yaralı şekilde bölgeden kaçtığı belirtildi.

Operasyonda teröristlerin rehin aldığı 11 kişinin kurtarıldığını aktaran Uba, teröristlere ait bisikletler, silahlar ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.