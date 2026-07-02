Nijerya'da kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi öldü

Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası Sokoto Eyaleti yetkilisi Bello Muhammed, yaptığı açıklamada, eyaletin Sokoto-Yauri kara yolunda yolcu otobüsünün yük taşıyan kamyonla çarpıştığını belirtti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Muhammed, kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Muhammed, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör