Nijerya’da kamyon kalabalığın arasına daldı: 12 ölü
Nijerya’nın başkenti Abuja yakınlarında kontrolden çıkan bir kamyon kalabalığın arasına girdi. Olay nedeniyle 12 kişi can verdi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Federal Başkent Bölgesi (FCT) Müdürü Felix Theman, yaptığı açıklamada, Abuja-Lokoja kara yolundaki Gada-Biyu köyünde bir kamyonun kalabalığa daldığını belirtti.
Theman, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Theman, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Theman, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu aktardı.